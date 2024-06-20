Уже сегодня расскажем, что нужно знать бухгалтеру-аутсорсеру о 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга!

Если оказываете бухгалтерские услуги на аутсорсе, вам необходимо все знать о 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга.

Все привыкли что 115-ФЗ – закон для банков. Однако в законе есть перечень операций, которые позволяют отнести бухгалтерскую фирму к субъектам закона. Росфинмониторинг (РФМ) разъяснил что «обеспечение деятельности» – это в том числе бухучет и сдача отчетности. А значит, все бухгалтерские фирмы автоматически попадают по 115-ФЗ. На вебинаре расскажем все нюансы требований закона.

Вебинар пройдет уже сегодня в 11:00 мск!

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На вебинаре расскажем:

Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия.

Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге: порядок и требования.

Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.

Про Правила внутреннего контроля и отчеты.

Методы контроля со стороны Росфинмониторинга за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Ответственность за неисполнение требований.

Актуальная арбитражная практика.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00!