Уже сегодня расскажем, что нужно знать бухгалтеру-аутсорсеру о 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга!

Все привыкли что 115-ФЗ – закон для банков. Однако в законе есть перечень операций, которые позволяют отнести бухгалтерскую фирму к субъектам закона. Росфинмониторинг (РФМ) разъяснил что «обеспечение деятельности» – это в том числе бухучет и сдача отчетности. А значит, все бухгалтерские фирмы автоматически попадают по 115-ФЗ. На вебинаре расскажем все нюансы требований закона.
Вебинар пройдет уже сегодня в 11:00 мск!
На вебинаре расскажем:
Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия.
Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге: порядок и требования.
Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.
Про Правила внутреннего контроля и отчеты.
Методы контроля со стороны Росфинмониторинга за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
Ответственность за неисполнение требований.
Актуальная арбитражная практика.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00!
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