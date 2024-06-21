Депутаты предлагают уточнить параметры НДС для малого бизнеса и амнистии за дробленку

Некоторые депутаты, правозащитники и представители бизнес-сообщества просят доработать законопроект о донастройке налоговой системы с 2025 года и конкретизировать понятие налоговой амнистии, а также снизить нагрузку на малый бизнес при уплате НДС.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил доработать законопроект об усовершенствовании налоговой системы с 2025 года.

Депутаты просят сократить административную нагрузку на представителей малого и среднего бизнеса, который будет должен платить НДС. Кроме того, нужно уточнить параметры налоговой амнистии за незаконное дробление. Об этом пишет РБК.

Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов сообщил, что сейчас из законопроекта непонятно, может ли крупная компания принять к вычету НДС, если его по льготной ставке платит контрагент на УСН.

Административную нагрузку на МСП могут снизить следующим образом: «доходы, подпадающие под патент, не должны учитываться в налоговой базе по УСН». Такое предположение высказал председатель московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди дела» Борис Федосимов.

Также он добавил, что нагрузка на упрощенцев вырастет в любом случае, поскольку предпринимателям придется нанимать бухгалтеров, чтобы правильно считать и платить НДС.

Комитет Госдумы просит уточнить «параметры налоговой амнистии, условия и порядок ее проведения, в том числе с учетом возможности взыскания налоговой задолженности». По его мнению, понятие «налоговая амнистия» не может стать частью НК, иначе это приведет к широкому применению схем уклонения от уплаты налогов.

«Единственное, чего нам не хватает, — это понять, что это первая и последняя амнистия в этом вопросе. Все остальное просто призовет всех продолжать нарушать в расчете на следующую амнистию», — сказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Также Зарипов считает, что амнистия должна распространяться на часть решений ФНС, не исполненных до 1 января 2025 года. Это позволит обеспечить равные права тем, кто хочет работать в рамках закона. Сейчас законопроект предполагает амнистировать только бизнес, в отношении которого решения ФНС не вступили в силу на 1 января 2025 года.

17 июня комитет по бюджету и налогам одобрил законопроект и рекомендовал Госдуме его принять в первом чтении 20 июня.