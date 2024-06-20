С 1 июля водители смогут оформить «Синие карты»

С 1 июля 2024 года Российский союз автостраховщиков (РСА) принял решение выдавать автомобилистам страховые сертификаты нового образца под названием «Синяя карта».
Документ будет подтверждать, что у водителей из России есть ОСАГО при проездках в Белоруссию. «Синие карты», выданные в другой стране, будут действовать на территории РФ наравне с полисом ОСАГО. Об этом пишет Frank media.
Если держатель «Синей карты» станет виновником ДТП за границей, то страховку пострадавшему выплатят по этому сертификату.
Полученные до 1 июля «Зеленые карты» продолжат действовать до конца указанного в документах срока, однако оформить новые карты будет нельзя.
С 1 июня 2023 года российские «Зеленые карты» перестали действовать на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии.
Комментарии1
а что они за границей передвигают?
обладателя этой карты самого передвигать будут?