С 1 июля водители смогут оформить «Синие карты»

Вместо «Зеленых карт», которые дают автомобилистам право передвигать за границей, начнут действовать «Синие карты». Пока что их можно применять для поездок в Белоруссию.

С 1 июля 2024 года Российский союз автостраховщиков (РСА) принял решение выдавать автомобилистам страховые сертификаты нового образца под названием «Синяя карта».

Документ будет подтверждать, что у водителей из России есть ОСАГО при проездках в Белоруссию. «Синие карты», выданные в другой стране, будут действовать на территории РФ наравне с полисом ОСАГО. Об этом пишет Frank media.

Если держатель «Синей карты» станет виновником ДТП за границей, то страховку пострадавшему выплатят по этому сертификату.

Полученные до 1 июля «Зеленые карты» продолжат действовать до конца указанного в документах срока, однако оформить новые карты будет нельзя.

С 1 июня 2023 года российские «Зеленые карты» перестали действовать на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии.