Минфин ждет нормализации ипотеки в 2024-2025 годах

Директор департамента финансовой политики Минфина Ольга Болтрукевич заявила, что сейчас льготные программы — основной механизм поддержки ипотечного рынка. Доля господдержки должна постепенно сокращаться.

«Мы периодически слышим катастрофические прогнозы падения рынка в 2024 и 2025 году. Наши прогнозы говорят о том, что никакой катастрофы не должно случиться. Мы видим именно коррекцию объемов выдач ипотечных кредитов именно в сегменте ДДУ. То есть нас, в первую очередь, интересует рынок новостроек», — сказала Болтрукевич.

К дисбалансу рынка ипотеки привело то, что около 90% новостроек покупают по льготным программам.

За 2024 год на ипотеку с государственными субсидиями пришлось порядка 1,6 трлн рублей. В течение всего срока действия программы выдали около 12 трлн рублей.