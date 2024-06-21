Военные пенсии повысят на 5%

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении с 1 октября 2024 года военных пенсий на 5,1%.
Изначально выплаты военным пенсионерам планировали увеличить на 4,5%, но после уточненных прогнозов по инфляции процент решили пересмотреть. После повышения пенсий военные будут получать порядка 41,6 тыс. рублей.
«Необходимые ресурсы для этого предусмотрены — это 2,7 миллиарда рублей», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.
Индексация пенсий бывшим военнослужащим коснется свыше 2 млн 872 тыс. человек.
Размер выплат военным пенсионерам зависит от денежного довольствия по званию, продолжительности службы и прочих надбавок.
Кроме того, пенсионеры будут получать не всю сумму довольствия, а только часть. С 1 октября 2024 года коэффициент составит 89,83%. В 2012 году показатель был на уровне 54%, а с 2013 года его увеличивают на 2%.
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