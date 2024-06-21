Скоро заработает цифровая платформа оценки налогоплательщиков по данным ФНС

На декабрь 2024 года намечено создание в виде распределенного реестра цифровой платформы оценки налогоплательщиков на основании данных ФНС.

Это следует из мероприятия 2 разд. V плана-графика мероприятий ФНС России на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов. Он подписан главой Минфина Силуановым и руководителем ФНС Егоровым.

Речь идет о предоставление с этой платформы сведений финансовым организациям (банкам, МФО, страховым компаниям и пр.) для оценки риска при оказании налогоплательщикам финансовых услуг — открытия расчетных счетов, выдачи кредитов и займов, предоставления субсидий. Это урегулирует приказ ФНС.

Ответственным исполнителем назначен замруководителя ФНС А.В. Бударин.

Ранее мы сообщали, что ФНС сократит отчетность обособленных подразделений.