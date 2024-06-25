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🌳 Благоустройство отнесли к социально ориентированной деятельности

В России расширится перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Правительство одобрило поправки к закону о деятельности НКО, инициированные Минэкономразвития. Он расширяет перечень видов деятельности социально ориентированных НКО. К ним относут организации, занимающиеся благоустройством территорий.

Инициатива, в частности, коснется работы территориальных общественных самоуправлений — ТОС, поясняет кабмин. Практика работы ТОС по благоустройству территорий широко распространена в муниципалитетах. Такие организации могут, например, разрабатывать проекты развития территорий, создавать спортивные пространства и места отдыха, заниматься озеленением.

Также инициатива коснется ряда других НКО, которые работают по направлению благоустройства — например строят детские и спортивные площадки, занимаются ландшафтной архитектурой, проектируют зоны отдыха.

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Некоммерческие организации

🌳 Благоустройство отнесли к социально ориентированной деятельности

В России расширится перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

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