🌳 Благоустройство отнесли к социально ориентированной деятельности

Правительство одобрило поправки к закону о деятельности НКО, инициированные Минэкономразвития. Он расширяет перечень видов деятельности социально ориентированных НКО. К ним относут организации, занимающиеся благоустройством территорий.

Инициатива, в частности, коснется работы территориальных общественных самоуправлений — ТОС, поясняет кабмин. Практика работы ТОС по благоустройству территорий широко распространена в муниципалитетах. Такие организации могут, например, разрабатывать проекты развития территорий, создавать спортивные пространства и места отдыха, заниматься озеленением.

Также инициатива коснется ряда других НКО, которые работают по направлению благоустройства — например строят детские и спортивные площадки, занимаются ландшафтной архитектурой, проектируют зоны отдыха.