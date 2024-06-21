⚡В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам обещали внести на рассмотрение в приоритетном порядке. Об этом говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин
Михаил Мишустин сообщал, что индексация коснется 7,8 млн пенсионеров и пройдет без какого-либо участия с их стороны — индексацию проведут в автоматическом порядке.
По словам премьер-министра, работающие пенсионеры обладают солидным опытом и навыками и востребованы на рынке. Необходимо создать им условия, чтобы они продолжали работать и делиться знаниями с молодым поколением.
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