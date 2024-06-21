⚡В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Ранее мы писали, что с 1 февраля 2025 работающим пенсионерам снова начнут индексировать пенсии. Соответствующий законопроект сегодня был внесен в Госдуму.

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам обещали внести на рассмотрение в приоритетном порядке. Об этом говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Михаил Мишустин сообщал, что индексация коснется 7,8 млн пенсионеров и пройдет без какого-либо участия с их стороны — индексацию проведут в автоматическом порядке.

По словам премьер-министра, работающие пенсионеры обладают солидным опытом и навыками и востребованы на рынке. Необходимо создать им условия, чтобы они продолжали работать и делиться знаниями с молодым поколением.