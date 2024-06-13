Госдума в приоритетном порядке готовится к индексации выплат работающим пенсионерам

Индексация пенсий начнется с 1 февраля 2025 года. Законодатели оперативно готовят нормативные документы для этого.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров будет подготовлен в приоритетном порядке.

«Это закон Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам. Поэтому давайте мы здесь не будем — каждая фракция — пытаться записать это на свой счет. Для того чтобы это решение принять, Путину надо было в условиях вызовов, санкций перестроить всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост», — сказал Володин.

Недавно мы писали, что с 1 февраля 2025 года работающим пенсионерам снова начнут индексировать пенсии.