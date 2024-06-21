Wildberries начал работать на Курильских островах

Маркетплейс расширил географию работы и теперь обслуживает жителей отдаленного региона из Южно-Курильска. Клиенты могут заказать те же товары, которые доступны жителям городов-миллионников.

Маркетплейс Wildberries открыл первый ПВЗ для жителей Южно-Курильска, которые теперь могут заказать 75 млн товаров от продавцов из России, Китая и других стран.

«Пункт выдачи работает уже месяц — за это время свои заказы с «большой земли» получили тысячи покупателей Wildberries», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Сначала товары приходят в сортировочный центр в Южно-Сахалинске, затем их перевозят по маршруту Южно-Курильск и доставляют в пункты выдачи заказов (ПВЗ). Поставки идут один раз в неделю.