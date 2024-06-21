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Пользователи интернета

Больше 13 млн запросов поступило в ЕГР ЗАГС

Чаще всего сведения из единого реестра запрашивают родители, чтобы получить доступ к онлайн-сервисам для своих детей.

С 2021 года в единый государственный реестр ЗАГС поступило больше 13 млн запросов. 70% пользователей получали информацию о себе и своих детях.

Выписки нужны для получения доступа к онлайн-сервисам. Например, чтобы прикрепить ребенка к поликлинике без личного присутствия.

«Подтверждение сведений из ЕГР ЗАГС обеспечивает безопасность данных ребенка при передаче сведений между ведомствами, что позволяет получать доступ ко всем документам детей, а также к услугам в электронном виде в личном кабинете на Госуслугах только родителю», — сказал заместитель руководителя ФНС Виталий Колесников.

Реестр ЗАГС действует и в новых регионах. Жители ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут получить повторные документы российского образца. Это сделали уже больше 80 тыс. пользователей.

ДНР к системе подключат до конца 2024 года.

Ранее мы писали, что родителей уравняли в правах при получении документов на детей.

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Чаще всего сведения из единого реестра запрашивают родители, чтобы получить доступ к онлайн-сервисам для своих детей.

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