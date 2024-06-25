Рекламодателям запретят размещаться на заблокированных ресурсах

Сегодня в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах нежелательных в РФ организаций.
«Получение дохода от рекламы владельцами противоправных информационных ресурсов позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам», — сказано в пояснительной записке.
Также депутаты заметили, что владельцы противоправных информационных ресурсов, заблокированных в РФ, продолжают получать от 50 до 90% дохода от российских пользователей. Зачастую такие платформы не зарегистрированы на территории России и ведут провокационную деятельность в отношении интересов страны.
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