Рекламодателям запретят размещаться на заблокированных ресурсах

Зачем опытному бухгалтеру курс по бухгалтерии с нуля

На первый взгляд курс «Профессия бухгалтер с нуля» подойдет только тем, кто только планирует стать бухгалтером — человеку без всякого опыта в этой сфере, а практику там делать нечего. Но это не так, наоборот — это возможность изучить новые участки, изменения в законах и сложные ФСБУ на простом и понятном языке.