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Таможенное право

Таможенное оформление станет более быстрым и простым

Зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко провел рабочую встречу с руководством Таможенной службы, где сказал, что на сегодняшний день практически все процедуры таможенного оформления оцифрованы.

«Следующим шагом станет упрощение и повышение их эффективности. На все эти процедуры нужно взглянуть глазами бизнеса. Инструменты обратной связи помогут понять, какие пожелания есть у предпринимательского сообщества. Наша задача в том, чтобы оперативно на эти запросы реагировать», – сказал Григоренко.

Он обозначил ряд ключевых направлений, которые стоят перед ФТС. В первую очередь это ускорение таможенного контроля и оформления, дальнейшая цифровизация ведомства и донастройка системы управления рисками.

Уже сегодня почти 100% деклараций на товары оформляются в электронном виде.

Григоренко отметил, что необходимо повысить долю таможенных операций, которые совершаются в автоматизированном режиме – без участия инспектора. Параллельно увеличить количество пропускных пунктов, оснащtнных современным оборудованием.

Отдельной задачей станет развитие системы цифровой прослеживаемости товаров, ввезенных на территорию Евразийского экономического союза. Она система позволит повысить конкурентоспособность отечественных продуктов.

ФТС активно тестирует мобильные технологии в том числе при таможенном досмотре. Вместо бумажных носителей инспектор использует планшет для заполнения соответствующих документов. Это позволяет минимизировать технические ошибки за счет более точного расчета необходимых показателей и сокращает время досмотра.

Отмечено, что в своей деятельности ФТС применяет систему управления рисками. Это означает, что добросовестные компании, которые находятся в группе низкого таможенного риска, могут рассчитывать на значительное сокращение количества контрольных мероприятий и меньшие сроки выпуска товаров.

Глава ФТС Валерий Пикалев подчеркнул, что в 2024 году работа Таможенной службы сосредоточена на выполнении задач по обеспечению развития российской экономики, поставленных Президентом и Правительством.

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Таможенное право

Таможенное оформление станет более быстрым и простым

Зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко провел рабочую встречу с руководством Таможенной службы, где сказал, что на сегодняшний день практически все процедуры таможенного оформления оцифрованы.

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