Работающим пенсионерам компенсируют недополученные выплаты

Пенсии будут индексироваться дважды в год в соответствии с теми правами, которые накопились у работающих пенсионеров.

Замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что работающим пенсионерам учтут выплаты, которые они не получили в период приостановки индексации пенсий. Все средства вернут, когда пенсионер перестанет работать. Индексировать пенсии перестали в 2016 году.

Вчера в Госдуму внесли законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам. Повышение пенсии коснется 7,8 млн человек и пройдет без какого-либо участия с их стороны — индексацию проведут в автоматическом порядке.

С 2025 года пенсия будет индексироваться не один раз с 1 января, а дважды: с 1 февраля — на уровень инфляции и с 1 апреля на уровень роста заработной платы.

«Недополученная за восемь лет сумма никуда не пропадает. Как и сейчас, она будет восстановлена ему, когда он перестанет работать», — говорится в телеграм-канале Исаева.

Также он добавил, что размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться от максимальной пенсии, которая была бы им положена, если бы они не работали.

Например, пенсионер зарабатывает 20 тыс. рублей. Если бы он не работал 8 лет, то ему бы выплачивали условно 30 тыс. рублей. Пенсия проиндексируется в соответствии с теми правами, которые у него накоплены.