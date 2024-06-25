Как будет проходить амнистия по дроблению бизнеса

Госдума в первом чтении приняла законопроект о совершенствовании налоговой системы с 2025 года, который позволит предпринимателям получить налоговую амнистию при отказе от использования схем незаконного дробления.
Доначисление налогов, штрафов и пеней за 2022-2024 годы простят тем, кто решит в 2025-2026 годах добровольно не применять схемы и консолидировать бизнес.
Речь идет об амнистии по статьям 119, 120 и 122 НК за:
непредставление налоговой декларации;
грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения;
неуплату или неполную уплату сумм налога.
Разберитесь с тем, как налоговая проверяет дробление бизнеса, что ждать от амнистии по дроблению и кого она коснется. Это можно сделать вместе с экспертом Владиславом Каминским на вебинаре «Дробление или структурирование бизнеса в свете объявленной амнистии». Он состоится 26 июня!
На вебинаре разберем:
Как налоговая проверяет дробление бизнеса.
Что ждет налогоплательщиков на фоне объявленной амнистии.
Почему налогоплательщики проигрывают в судах: актуальные кейсы.
Аргументы, которые могут склонить суд на вашу сторону.
Примеры законных налоговых архитектур из практики.
Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.
Ждем вас на вебинаре 26 июня в 15:00 мск!
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