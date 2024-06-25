Как будет проходить амнистия по дроблению бизнеса

Предприниматели смогут получить налоговую амнистию при условии консолидации бизнеса и отказа от применения схем дробления.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о совершенствовании налоговой системы с 2025 года, который позволит предпринимателям получить налоговую амнистию при отказе от использования схем незаконного дробления.

Доначисление налогов, штрафов и пеней за 2022-2024 годы простят тем, кто решит в 2025-2026 годах добровольно не применять схемы и консолидировать бизнес.

Речь идет об амнистии по статьям 119, 120 и 122 НК за:

непредставление налоговой декларации;

грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения;

неуплату или неполную уплату сумм налога.

Разберитесь с тем, как налоговая проверяет дробление бизнеса, что ждать от амнистии по дроблению и кого она коснется. Это можно сделать вместе с экспертом Владиславом Каминским на вебинаре «Дробление или структурирование бизнеса в свете объявленной амнистии». Он состоится 26 июня!

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На вебинаре разберем:

Как налоговая проверяет дробление бизнеса.

Что ждет налогоплательщиков на фоне объявленной амнистии.

Почему налогоплательщики проигрывают в судах: актуальные кейсы.

Аргументы, которые могут склонить суд на вашу сторону.

Примеры законных налоговых архитектур из практики.

Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

Ждем вас на вебинаре 26 июня в 15:00 мск!