Брокер «Синара» не может вывести юани с Мосбиржи

«Синара» временно не принимает поручения на вывод юаней с брокерских счетов клиентов. Также инвесторы не могут внести эту валюту.

20 июня брокер «Синара» отправил клиентам письма с предупреждением о проблемах при выводе юаней с Московской биржи.

По этой причине брокер временно не принимает заявки на покупку и продажу по валютной паре CNYRUB_TOD. Однако поручения на проведение сделок принимают без изменений. Об этом пишет РБК.

Пользователи «Синара Инвестиции» не могут пополнить брокерский счет китайскими юанями, а также вывести валюту.

«Информируем о том, что в связи с наложенными США санкциями на НКЦ и наблюдающимися проблемами в выводе китайских юаней с Московской биржи, АО «Банк Синара» вводит следующие ограничения на подачу поручений (сообщений) на торговые и неторговые операции с 20 июня 2024 года», — сказано в рассылке брокера.

Сейчас брокер тестирует быстрый и бесперебойных механизм вывода валюты с биржи на корреспондентские счета китайских банков. Как только механизм будет налажен, временные ограничения снимут.

Недавно мы сообщали, что брокеры просят Минфин внести поправки к налоговой реформе.