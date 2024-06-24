Запретят рекламу в некоторых соцсетях и ресурсах

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, направленный на противодействие экстремистской деятельности путем запрета рекламы на информационных ресурсах, запрещенных в России.

Авторы подчеркнули, что документ направлен на усиление информационной безопасности страны.

Как отметил один из авторов — председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн — предлагается ввести запрет размещения рекламы на информресурсах, деятельность которых признана нежелательной, а также на сайтах и платформах, чья работа запрещена в России.

«У Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и сейчас большая аудитория в России. Многие продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя блокировки через VPN. И это позволяет той же компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) зарабатывать на рекламном российском рынке. Немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента, а также поддержание интереса к этим площадкам», — пояснил Александр Хинштейн.

Эту лазейку для недоброжелателей Россия окончательно закроет: такие ресурсы и платформы не должны и не будут зарабатывать на нашем рынке, констатировал председатель думского комитета.