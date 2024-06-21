В основе налоговых изменений-2025 четыре принципа, объяснили в Госдуме

Глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что по итогам обсуждения были выработаны четыре принципа, которые легли в основу правительственных законопроектов.

«В первую очередь, это сбалансированность. Надо точно посчитать наши расходы, надо точно посчитать наши доходы. Другие два принципа, которые были сформулированы на парламентских слушаниях – это стабильность и предсказуемость налогового законодательства. Четвертый принцип, который был сказан как поручение президента, что нам необходимо, когда мы трансформируем налоговую систему, сделать ее более справедливой», — отметил Макаров.

Он привел в пример поддержку семей с двумя и более детьми: на эти цели потребуется 100 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Все эти вопросы внесены в единый бюджетный пакет. Законопроекты готовились вместе с бизнес-сообществом, регионами и муниципалитетами, экспертами.

По словам Макарова, было очень важно, чтобы мнение каждого было услышано. Поэтому это было максимально публичное обсуждение, которое, по сути, завершилось большими парламентскими слушаниями.

Ранее Макаров объяснил причины увеличения дефицита федерального бюджета-2024.