В основе налоговых изменений-2025 четыре принципа, объяснили в Госдуме

«В первую очередь, это сбалансированность. Надо точно посчитать наши расходы, надо точно посчитать наши доходы. Другие два принципа, которые были сформулированы на парламентских слушаниях – это стабильность и предсказуемость налогового законодательства. Четвертый принцип, который был сказан как поручение президента, что нам необходимо, когда мы трансформируем налоговую систему, сделать ее более справедливой», — отметил Макаров.
Он привел в пример поддержку семей с двумя и более детьми: на эти цели потребуется 100 миллиардов рублей из федерального бюджета.
Все эти вопросы внесены в единый бюджетный пакет. Законопроекты готовились вместе с бизнес-сообществом, регионами и муниципалитетами, экспертами.
По словам Макарова, было очень важно, чтобы мнение каждого было услышано. Поэтому это было максимально публичное обсуждение, которое, по сути, завершилось большими парламентскими слушаниями.
Ранее Макаров объяснил причины увеличения дефицита федерального бюджета-2024.
Комментарии7
Задолбали они со своей справедливостью.
И принцип там всего один: "Давай деньги! Деньги давай!"
Разве это не справедливо?
Что бы ни случилось
радуйся не ной
за окном берёза
а не над тобой
(С)orlovca
Принципы сформулировали. Следовать этим принципом не обещал никто.
Не вижу ни стабильности ни предсказуемости ни справедливости.... Превысил в 2024 г. выручку 60 млн. и вдруг стал в 2025 году плательщиком НДС.... А если в 2025 году выручка будет 50 млн. то НДС с нее вернут из бюджета?
куда-то Вы не туда смотрите!
В постоянном режиме стабильно что-то меняют, изменяют, дорабатывают, облегчают..... Это уже даже заранее предсказуемо. Можете отметить себе где-нить в пометках и перечитать через год. Так вот : я гарантирую что в следующем году будет очень много правок.... Здесь и не нужно быть пророком. Все сегодняшние правки ещё настраивать придётся. И не один год. Они ещё окончательно с ЁНС-ЁНП до конца не разобрались.
И со справедливостью.... Как бы это выразиться... Это же ведь такая категория природы, что смотреть надо слишком со всех сторон. Что для одного справедливо, то конечно же для другого - нет. Вы попробуйте посмотреть С ИХ стороны! Оттуда - всё справедливо!