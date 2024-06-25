Читателям открыли доступ к библиотеке Центробанка

Теперь всем читателям доступны эксклюзивные современные, коллекционные и старинные книги, которые хранятся в библиотеке Банка России.

Центробанк запустил новый ресурс, где можно найти современные книги и уникальные старинные издания, которые нужны экономистам и специалистам по финансам в их ежедневной работе.

На сайте также представлены коллекции изданий по нумизматике, книги по зерновым элеваторам Госбанка Российский империи и произведения, приобретенные для банковских служащих в 1912-1915 годах.

«Каждый посетитель сайта получит доступ к актуальному каталогу, сможет создать личный кабинет и пользоваться удобными сервисами для получения информации и работы с ней», — сказано на сайте ЦБ.

Кроме того, с сайта библиотеки можно отправиться в виртуальный музей «Деньги. Кредит. Банки». Там представлены ценные издания по истории становления банковской и денежно-кредитной систем РФ.