В Госдуме предрекли скорое замедление инфляции и все-таки неповышение ЦБ ключевой ставки

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Анатолий Аксаков считает, что инфляция в России может замедлиться уже в июле.

«Ключевую ставку, я надеюсь, не поднимут по той причине, что инфляционные процессы в июле все-таки начнут демонстрировать снижение. Мы увидели, как резко укрепился рубль. Когда он слабеет, то стимулируется инфляция, если укрепляется — сигнал, что и инфляция будет снижаться. Есть факторы, которые говорят в пользу того, что инфляция замедлится, соответственно, и ключевая ставка может быть снижена», — сказал Аксаков «Парламентской газете».

Депутат также отметил, что жесткая денежно-кредитная политика означает, что инфляционные процессы находятся под контролем у Центробанка.

Он привел пример, когда государство упустило эти процессы из-под контроля, — Турция: курс национальной валюты там упал, инфляция — десятки процентов. И все это произошло за короткий промежуток времени.

Ранее мы сообщали, что Центробанк все же дал сигнал о повышении ключевой ставки.