Депутат предложила ввести выплату студенческого маткапитала на федеральном уровне

В апреле этого года депутаты Ивановской областной Думы поддержали законопроект о введении студенческого материнского капитала. Студенческие семьи, в которых первый ребенок родился с 1 апреля 2024 года, помимо федерального маткапитала теперь также получат региональную выплату в размере 1 млн рублей.
В Челябинской области в ближайшие три года из регионального бюджета будет выделено полмиллиарда рублей на создание регионального студенческого капитала. Эти средства помогут студентам с детьми оплатить стипендию, аренду или приобретение жилья.
Данный опыт заслуживает проработки на федеральном уровне, отметила у себя в телеграм-канале Лантратова.
По ее мнению, дополнительная выплата могла бы быть введена для семьи, в которой:
родители обучаются в вузе или колледже;
матери ребенка не исполнилось 25 лет;
сумма должна выплачиваться дополнительно к сумме стандартного маткапитала.
Ранее мы писали, что Лантратова предложила увеличить продолжительность отпуска для работников детсадов.
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