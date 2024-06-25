Депутат предложила ввести выплату студенческого маткапитала на федеральном уровне

Опыт ряда регионов с выплатами студенческого материнского капитала заслуживает проработки на федеральном уровне, считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В апреле этого года депутаты Ивановской областной Думы поддержали законопроект о введении студенческого материнского капитала. Студенческие семьи, в которых первый ребенок родился с 1 апреля 2024 года, помимо федерального маткапитала теперь также получат региональную выплату в размере 1 млн рублей.

В Челябинской области в ближайшие три года из регионального бюджета будет выделено полмиллиарда рублей на создание регионального студенческого капитала. Эти средства помогут студентам с детьми оплатить стипендию, аренду или приобретение жилья.

Данный опыт заслуживает проработки на федеральном уровне, отметила у себя в телеграм-канале Лантратова.

По ее мнению, дополнительная выплата могла бы быть введена для семьи, в которой:

родители обучаются в вузе или колледже;

матери ребенка не исполнилось 25 лет;

сумма должна выплачиваться дополнительно к сумме стандартного маткапитала.

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