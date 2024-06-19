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Зарплата

Оклады воспитателей в детсадах могут поднять

Базовый оклад воспитателя детского сада должен быть не ниже двух региональных МРОТ, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Обратились с главой СРЗП Сергеем Мироновым с таким предложением в Правительство. В подавляющем большинстве регионов МРОТ сегодня составляет 19,2 тысячи рублей. После введения базовой ставки зарплата воспитателя приблизится к 40 тысячам рублей в месяц, и только после этого должны будут начисляться премии и стимулирующие выплаты», — написала депутат в своем Телеграм-канале.

Лантратова со ссылкой на Росстат отметила, что средняя зарплата воспитателей со всеми стимулирующими выплатами составляет в среднем 38,7 тысяч рублей. Это на 37% ниже средней зарплаты по стране.

Она также указала, что в некоторых регионах зарплата воспитателя не дотягивает и до 30 000 рублей. Например, в Мордовии, Астраханской и Ивановской областях. И есть регионы, где воспитателям платят еще меньше — на уровне прожиточного минимума: это чуть больше 16,8 тысячи рублей в месяц.

Депутат убеждена, что низкие зарплаты воспитателей являются причиной оттока кадров в детских садах. Это негативно отражается на их деятельности, подготовке детей к школе и на всем последующем обучении детей.

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