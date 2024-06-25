Предложены изменения в НК, которые скажутся на развитии прибрежных регионов

Сенаторы и депутаты инициировали изменения в НК, связанные с добычей водных биоресурсов.

Законопроект с изменениями в гл. 25.1 НК предусматривает изменения ставок сборов за пользование водными биологическими ресурсами, являющимися объектом промысла в Дальневосточном и Западном рыбохозяйственных бассейнах.

Речь идет о промысле некоторых видов моллюсков и рыб. Эти изменения позволят рыбохозяйственным предприятиям поддержать функционирование и социальное развитие прибрежных регионов, считают авторы инициативы.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин пояснил, что предприятия, которые ведут освоение таких видов как спизула, корбикула, шпрот, обеспечивают работой население экономически депрессивных районов.

«За счет рентабельности этих видов промысла, добывающие предприятия имели возможность дотировать низкорентабельные виды добычи, такие как, вылов камбал, терпугов, скатов, обеспечивая рыбой отдаленные от экономических центров районы, через собственные точки продаж. Рабочие места в таких местностях играют сдерживающую роль оттоку населения в крупные центры», — сказал Митин.

Вместе с тем, ставка сбора за пользование объектами водных биоресурсов была увеличена на 650 проц. — с 20 до 150 рублей за тонну. Однако шпрот (килька) Балтийского бассейна – один из основных видов водных биоресурсов, добываемых в этом районе, и составляет более 50% от всех добываемых в бассейне ресурсов.

Принятие нового закона позволит предприятиям Дальневосточного и Западного рыбохозяйственных бассейнов обеспечить российского потребителя качественной и недорогой рыбной продукцией, поддержать функционирование и социальное развитие прибрежных регионов, уверен Митин.