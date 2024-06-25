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Revolut сворачивает бизнес в Казахстане

Так и не успев начать полноценную работу в Казахстане, британский необанк Revolut сворачивает бизнес в стране.

До 20 июля пользователи могут пользоваться услугами в обычном режиме, а потом аккаунт будет доступен только для отправки и обмена криптовалют.

Если после 20 августа баланс опустится ниже 1 USDC, деньги спишут в качестве комиссии за закрытие счёта и удаление аккаунта.

Формальная причина — желание сосредоточиться «на предоставлении полного набора услуг при выводе продукта на новые рынки».

Любопытный момент в том, что на финтех-рынке Казахстана цифровой сервис уровня Revolut мог бы привлечь большую аудиторию высоким качеством клиентского опыта. В стране мало банков и их приложения оставляют желать лучшего — закрывают далеко не все задачи пользователей, а если и делают это — то не всегда удобно и полно.

Необанк прощупал рынок в роли криптокошелька и сервиса для платежей в разных валютах, и принял решение не продолжать. Возможно, дело в незрелости рынка — судя по формулировкам в письме для клиентов, история Revolut в Казахстане не закрыта, а приостановлена до лучших времён.

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