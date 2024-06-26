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ПСН

При переходе с УСН на ПСН есть особенность учета постоплаты от клиентов

При ПСН надо вести книгу учета доходов. Там отражают только те доходы, которые подпадают по патент.

Если ИП сначала был чисто на УСН, а потом оформил патент, то платежи за услуги, оказанные ранее при УСН, но поступившие уже во время применения ПСН, облагаются в рамках УСН.

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.04.2024 № 03-11-11/39092.

При этом ИП должен вести раздельный учет доходов в рамках разных режимов – по УСН и ПСН.

Важно, когда фактически были оказаны услуги. Если это было до перехода на ПСН, надо платить налог по УСН. Об этом также сообщает Минфин письме от 20.11.2019 № 03-11-11/89763.

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