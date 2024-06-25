За несвоевременный возврат НДФЛ сотруднику положена компенсация

Если с работника удержали лишний НДФЛ, по заявлению его надо вернуть. Причем только безналом.

Срок для возврата – в течение 3 месяцев со дня получения работодателем заявления от сотрудника.

Об этом сообщает УФНС по г. Москве в письме от 22.05.2024 № 7700-00-11-2024/010286.

Если работодатель не уложился в 3-месячный срок, начисляются проценты за каждый календарный день нарушения срока возврата исходя из ключевой ставки ЦБ, которая действует в дни нарушения срока возврата.

Если работодатель не возвращает НДФЛ или не выплачивает проценты за задержку, можно обратиться в суд.

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