За несвоевременный возврат НДФЛ сотруднику положена компенсация

Срок для возврата – в течение 3 месяцев со дня получения работодателем заявления от сотрудника.
Об этом сообщает УФНС по г. Москве в письме от 22.05.2024 № 7700-00-11-2024/010286.
Если работодатель не уложился в 3-месячный срок, начисляются проценты за каждый календарный день нарушения срока возврата исходя из ключевой ставки ЦБ, которая действует в дни нарушения срока возврата.
Если работодатель не возвращает НДФЛ или не выплачивает проценты за задержку, можно обратиться в суд.
Рассчитывать НДФЛ с учетом вычетов и правильно оформлять документы по ним научим на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Вы освоите все нужные для работы инструменты: сможете вести налоговый и бухгалтерский учет, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.
Сегодня последний день, когда вы можете купить курс за 3 690 рублей вместо
18 990 рублей! С 25 июня цены станут выше.
После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» на 112 ак. часов. Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!
Начать дискуссию