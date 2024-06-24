За организацию незаконной миграции начнут конфисковывать имущество

Организаторов незаконной миграции привлекут к уголовной ответственности. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет, а также конфискация имущества, если будет доказано, что они действовали в корыстных целях.

Кабмин поддержал идею о конфискации денег, ценностей и другого имущества, полученных от организации незаконной миграции.

Депутат Госдумы Петр Толстой подготовил законопроект о конфискации за организацию незаконного въезда в РФ иностранцев и лиц без гражданства. За такие действия будут наказывать лишением свободы на срок до 5 лет.

До 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей получат нарушители, которые действовали по предварительному сговору. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на законопроект.

«При этом необходимо оговорить, что по данной категории уголовных дел конфискация будет применяться лишь при условии совершения преступления из корыстных побуждений», — сказано в законопроекте.

В 2023 году за организацию незаконной миграции зарегистрировали 1,9 тыс. преступлений. В январе-марте 2024 года — 580.