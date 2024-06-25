Счетная палата хочет установить долгосрочные тарифы на услуги ЖКХ

Чтобы сфера коммунального хозяйства стала привлекательной для инвесторов, аудитор предлагает ввести долгосрочные тарифы на услуги ЖКХ, которые не будут ограничиваться тремя годами.

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова предложила установить долгосрочные тарифы на услуги ЖКХ, чтобы они выходили за пределы трехлетнего планирования.

«Мы считаем, что тариф должен быть долгосрочным, не ограничиваться параметрами трех лет. Потому что инфраструктура — это долгосрочная инвестиция… Тарифная политика обозначает пределы инвестиционной привлекательности сектора, и хотелось бы, чтобы эти параметры были изначально установлены», — сказала Наталья Трунова.

Сейчас несколько секторов ЖКХ непривлекательны для инвестиций со стороны бизнеса из-за отсутствия понятной тарифной политики. Например, недостаточное финансирование получает сфера водоснабжения, где средний тариф по РФ составляет 33,6 рубля за 1 кубометр воды.

Утвержденные инвестиционные программы на 2022-2023 годы были только у 10% организаций в сфере водоснабжения, а в области теплоснабжения — порядка 6%.