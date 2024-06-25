₽ Заказать рекламу
Учет в ЖКХ

Счетная палата хочет установить долгосрочные тарифы на услуги ЖКХ

Чтобы сфера коммунального хозяйства стала привлекательной для инвесторов, аудитор предлагает ввести долгосрочные тарифы на услуги ЖКХ, которые не будут ограничиваться тремя годами.

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова предложила установить долгосрочные тарифы на услуги ЖКХ, чтобы они выходили за пределы трехлетнего планирования.

«Мы считаем, что тариф должен быть долгосрочным, не ограничиваться параметрами трех лет. Потому что инфраструктура — это долгосрочная инвестиция… Тарифная политика обозначает пределы инвестиционной привлекательности сектора, и хотелось бы, чтобы эти параметры были изначально установлены», — сказала Наталья Трунова.

Сейчас несколько секторов ЖКХ непривлекательны для инвестиций со стороны бизнеса из-за отсутствия понятной тарифной политики. Например, недостаточное финансирование получает сфера водоснабжения, где средний тариф по РФ составляет 33,6 рубля за 1 кубометр воды.

Утвержденные инвестиционные программы на 2022-2023 годы были только у 10% организаций в сфере водоснабжения, а в области теплоснабжения — порядка 6%.

Начать дискуссию

НДФЛ

Возврат страховки при досрочном погашении кредита облагается НДФЛ

При досрочном погашении кредита можно вернуть часть страховки. Но при возврате страховая компания удержит НДФЛ.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Первая Экспертная Бухгалтерия
Поправки в НК РФ

Законопроект о реформе НК принят в I чтении

С 1 января 2025 года вступят в силу масштабные изменения налоговой системы, которые затронут большинство компаний и налогоплательщиков. Сделали обзор главных изменений со ссылками на подробные разборы экспертов. 

Законопроект о реформе НК принят в I чтении
Реклама

Сбер оштрафовали на 500 тысяч рублей за рекламу вклада

Банк не выполнил требования к рекламе финансовых услуг и теперь должен заплатить 500 тысяч рублей.

3

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Учет в ЖКХ

Счетная палата хочет установить долгосрочные тарифы на услуги ЖКХ

Чтобы сфера коммунального хозяйства стала привлекательной для инвесторов, аудитор предлагает ввести долгосрочные тарифы на услуги ЖКХ, которые не будут ограничиваться тремя годами.

НДФЛ

👔 Минфин планирует установить профессиональный вычет по НДФЛ. Мнение юриста

Россияне, которые ведут предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП или самозанятого, смогут получать профессиональный налоговый вычет. Для этого важно документально подтвердить расходы на бизнес.

Обзоры для бухгалтера

Экспертные разборы за неделю: отпуск директора, отчетность за полугодие, новая выплата семьям

Смотрите дайджест разборов, который подготовила редакция за неделю.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Реклама

Запретят рекламу в некоторых соцсетях и ресурсах

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, направленный на противодействие экстремистской деятельности путем запрета рекламы на информационных ресурсах, запрещенных в России.

2
Криптовалюта

Инвестиции в майнинг превысят 60 млрд рублей

Если деятельность майнеров криптовалют будет регулироваться законом, то в течение трех лет инвестиции в эту сферу окажутся больше 60 млрд рублей.

Бесплатно с Налоговая отчетность

Единая упрощенная декларация за II квартал 2024 года: сроки сдачи, образец

Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.

Единая упрощенная декларация за II квартал 2024 года: сроки сдачи, образец
Налоговые изменения 2025

Комитет Госдумы просит уточнить налоговую реформу: как теперь будут делать вычеты по НДС

Чтобы малый и средний бизнес на УСН мог работать с крупными компаниями, власти хотят разрешить покупателям товаров и услуг получать вычет за «входящий» НДС. Даже если контрагент выбрал платить налог по сниженной ставке без возможности получать вычеты.

1
Санкции 2022-2024

Евросоюз принял новый пакет санкций против 116 физлиц и компаний

Под санкции попал глава Росимущества, бизнесмены Троценко, Алтушкин и Боллоев, авиакомпания «Уральские авиалинии», «Совкомфлот», «Волга-Днепр» и «Новопорт».

4
УК РФ

За организацию незаконной миграции начнут конфисковывать имущество

Организаторов незаконной миграции привлекут к уголовной ответственности. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет, а также конфискация имущества, если будет доказано, что они действовали в корыстных целях.

1

Разборы законов

1 333
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Консоль.Про
Самозанятые

Агентская схема: кому она подойдет

Иногда компании работают как витрина: дают возможность продавцам и исполнителям публиковать информацию о своих товарах или услугах, а клиентам – покупать их. Такие компании становятся агентами: они находят клиентов для принципалов, а последние выплачивают им за это агентское вознаграждение.

Агентская схема: кому она подойдет
Такском
ЭДО

Полный гайд по работе с МЧД в 2024 году

Совсем немного времени осталось до перехода бизнеса на машиночитаемые доверенности (МЧД) — он продлен до 1 сентября 2024 года. Компаниям и ИП нужно заранее подготовиться к работе с МЧД.

Полный гайд по работе с МЧД в 2024 году
Кредитование

Банки смогут выдавать небольшие кредиты только по фиксированной процентной ставке

С 1 сентября 2024 года кредиты с плавающей ставкой будут оформлять только для займов от 15 до 74 млн рублей.

Обзоры для бухгалтера

Страховые взносы в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по страховым взносам. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Sign.Me
Электронные подписи

Ключевые термины и понятия в сфере электронной подписи

УНЭП, УКЭП, МЧД, УЦ, токены, ключи электронной подписи и другие аббревиатуры и термины могут запутать даже пользователей, которые ежедневно сталкиваются с электронным подписанием документов. Подготовили для вас статью-словарь с самыми важными понятиями в сфере электронной подписи.

Общество

Власти предложили не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан

Минэкономразвития рекомендует турфирмам и гостиницам отказаться от штрафов за перенос сроков поездок в Дагестан.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Астрал
ЭДО

Как сформировать МЧД для сдачи отчетности

С 2024 года применять МЧД для отчетности обязана значительная часть бизнеса. Какие машиночитаемые доверенности нужно использовать для отправки отчетов в налоговую службу, Социальный фонд и другие ведомства? Разбираемся в новых правилах.

Как сформировать МЧД для сдачи отчетности

Интересные материалы

Бесплатно с НДС

Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров. Мини-курс

Наконец-то появилась возможность в упрощенном порядке подтверждать нулевую ставку по НДС при экспорте. В мини-курсе рассказываем, как это сделать.

Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров. Мини-курс