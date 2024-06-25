Возврат страховки при досрочном погашении кредита облагается НДФЛ

При досрочном погашении кредита можно вернуть часть страховки. Но при возврате страховая компания удержит НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 22.05.2024 № 03-04-05/46801.

При расторжении договора страхования жизни страхователю возвращается сумма в пределах сформированного страхового резерва на день прекращения договора (выкупная сумма).

При возврате выкупной суммы полученный доход за вычетом сумм внесенных человеком страховых взносов учитывается при расчете НДФЛ. Налог исчисляет и удерживает налоговый агент.

То есть страховая компания считает доход в виде разницы между полученной выкупной суммой и фактически уплаченными страховыми взносами.

Кроме того, страховая компания удерживает НДФЛ со взносов, на которые человек имел право получить социальный налоговый вычет. Неполучение такого вычета надо подтвердить справкой, выданной налоговой инспекцией.

Кстати, сейчас страховые компании и ФНС сами обмениваются информацией электронно. Но если человек просит такую справку, налоговики не имеют права ему отказывать. Об этом сообщает ФНС в письме от 10.04.2024 № БС-4-11/4257@.