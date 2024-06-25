Люди ошибаются при сдаче уточненной декларации 3-НДФЛ

В УФНС посетовали, что часто встречается ошибка – указание в уточненной 3-НДФЛ дополнительных налоговых вычетов без отражения в ней вычетов, ранее уже заявленных в первичной декларации.

Пример

В первичной 3-НДФЛ за 2023 год отражен имущественный вычет на покупку квартиры. По результатам камералки подтверждено и возвращено из бюджета 100 000 руб.

После возврата человек сдает утоненную 3-НДФЛ за 2023 год, где отражает только социальный вычет с суммой возврата 10 000 руб.

Ранее заявленный имущественный вычет в уточненку не включен.

Получается, что человек фактически от него отказался.

Он ждет, что ему вернут еще 10 тыс., а у него на ЕНС образовалась задолженность 90 тыс. руб.

В данном примере в уточненку надо включить и ранее полученный имущественный вычет, и вновь заявленный социальный вычет — чтобы сумма налога по результатам проверки к возврату была в размере 110 000 руб.