Люди ошибаются при сдаче уточненной декларации 3-НДФЛ

В УФНС посетовали, что часто встречается ошибка – указание в уточненной 3-НДФЛ дополнительных налоговых вычетов без отражения в ней вычетов, ранее уже заявленных в первичной декларации.
Пример
В первичной 3-НДФЛ за 2023 год отражен имущественный вычет на покупку квартиры. По результатам камералки подтверждено и возвращено из бюджета 100 000 руб.
После возврата человек сдает утоненную 3-НДФЛ за 2023 год, где отражает только социальный вычет с суммой возврата 10 000 руб.
Ранее заявленный имущественный вычет в уточненку не включен.
Получается, что человек фактически от него отказался.
Он ждет, что ему вернут еще 10 тыс., а у него на ЕНС образовалась задолженность 90 тыс. руб.
В данном примере в уточненку надо включить и ранее полученный имущественный вычет, и вновь заявленный социальный вычет — чтобы сумма налога по результатам проверки к возврату была в размере 110 000 руб.
Каждая уточненная декларация 3-НДФЛ должна включать в себя все налоговые вычеты, ранее заявленные в предыдущих 3-НДФЛ, поскольку каждая последующая декларация фактически заменяет собой сданные ранее за этот год.
При этом к уточненке надо приложить дополнительные документы, которые не представлены при подаче первичной декларации.
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