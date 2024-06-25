В России будут продавать только смартфоны с возможностью установить RuStore

Чтобы у пользователей из РФ была возможность устанавливать российские приложения, депутаты предлагают обязать производителей и продавцов разрешить установку приложений из магазина RuStore. В них должна быть возможность оплаты интернет-сервисов.

В Госдуму внесли законопроект, по которому в РФ будут продаваться только смартфоны, в которых есть возможность устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложение — RuStore.

У пользователей должно быть право использовать приложения и проводить через них платежи.

«Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским граждан интернет-сервисов, частных и государственных услуг», — сказано в пояснительной записке.

Также законопроект запретит производителям устанавливать условия, которые приводят к ограничению использования российских приложений.

Сейчас магазин RuStore можно установить на все устройства под управлением Android. Однако лицензионное соглашение Apple ограничивает возможность пользоваться приложениями из независимых источников.