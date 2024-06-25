Как заполнить корректировочный счет-фактуру при реорганизации покупателя

Если к моменту корректировки счета-фактуры покупатель реорганизован, то в новом документе надо указывать новые реквизиты. Но можно дополнительно указать и старые данные.

Об этом сообщает УФНС по Москве в письме от 06.06.2024 № 24-24/071037@.

Ситуация такая: компания вскоре после отгрузки товаров решила сделать покупателю скидку. Для этого надо составить корректировочный счет-фактуру. Но к этому моменту покупатель прошел через реорганизацию – фирма сменила название и т. д.

Но в корректировочном счете-фактуре надо заполнить данные покупателя. Какие — новые или те, что были в первичном счете-фактуре?

Надо указывать уже новые данные, которые действуют на момент составления нового счета-фактуры, поясняют налоговики.

Вместе с тем не запрещено в счет-фактуру добавлять новые графы. Поэтому можно в корректировочном счете-фактуре дополнительно отразить реквизиты из первого счета-фактуры.

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