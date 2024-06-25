Уже сегодня бухгалтеры узнают все об экспорте из РФ

Экспорт товаров — это мощный инструмент увеличения продаж и расширения бизнеса. Но прежде чем начать, необходимо разобраться с тем, какие документы нужны для экспорта товаров и вообще где искать покупателей, как их проверять и с чего начать экспортную поставку.
Самые важные шаги экспорта рассмотрим на вебинаре с экспертом по ВЭД. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
Экспорт. Перспективы развития экспорта в РФ.
Нормативное регулирование экспортных операций.
Виды экспортных операций.
Что нужно знать при экспорте товара из РФ.
Особенности расчета НДС при экспорте.
Изменения в сфере экспорта в 2024 году.
Экспорт несырьевых товаров из ЕАЭС. Отражение операций в 1С.
Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудит, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00!
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