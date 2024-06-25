Уже сегодня бухгалтеры узнают все об экспорте из РФ

Разберитесь в особенностях экспортных операций, начните продавать на экспорт и увеличьте свои продажи.

Экспорт товаров — это мощный инструмент увеличения продаж и расширения бизнеса. Но прежде чем начать, необходимо разобраться с тем, какие документы нужны для экспорта товаров и вообще где искать покупателей, как их проверять и с чего начать экспортную поставку.

Самые важные шаги экспорта рассмотрим на вебинаре с экспертом по ВЭД. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

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На вебинаре разберем:

Экспорт. Перспективы развития экспорта в РФ.

Нормативное регулирование экспортных операций.

Виды экспортных операций.

Что нужно знать при экспорте товара из РФ.

Особенности расчета НДС при экспорте.

Изменения в сфере экспорта в 2024 году.

Экспорт несырьевых товаров из ЕАЭС. Отражение операций в 1С.

Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудит, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00!