За прощенный работодателем заем надо заплатить НДФЛ

Почему бизнес предпочитает работать с самозанятыми через платформы

Компании часто обращаются к плательщикам НПД за услугами — это гибкое, выгодное и эффективное решение. Но работать напрямую с физлицами со специальным налоговым статусом иногда может быть довольно рискованно: статус каждого исполнителя надо проверить, подписать договор, перечислить гонорар и получить закрывающие документы. Поэтому бизнес все чаще стал сотрудничать с самозанятыми через специальные платформы.