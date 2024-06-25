За прощенный работодателем заем надо заплатить НДФЛ

При прощении организацией-кредитором задолженности с физлица-должника снимается обязанность по возврату долга и появляется возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению.
Таким образом у него возникают экономическая выгода и, соответственно, доход в размере прощенной задолженности по договору займа.
Этот доход облагается НДФЛ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.08.2023 № 03-04-05/72710.
Комментарии1
Ну... а дальше раскрутить ситуацию?
Кто перечисляет это НДФЛ?
Как в декларации это показать?