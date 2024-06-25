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Обучение для бухгалтеров

Летняя акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки

Воспользуйтесь скидками до 77%, чтобы попробовать себя в новом направлении, сменить участок или, вообще, уйти на аутсорс. Не упустите шанс, стать более квалифицированным специалистом и увеличить свой доход. Скорее записывайтесь — скидки до 28 июня, а начало обучения уже 1 июля!

Актуализируйте имеющиеся знания, чтобы в будущем сезоне выйти на новый профессиональный и карьерный уровень, получите дополнительные навыки, которые помогут вам перейти на новый участок или, вообще, уйти на аутсорс. 

Выбирайте курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидкой до 77%! Старт нового потока 1 июля.

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Сделали для вас подборку курсов, которые помогут стартовать в новой профессии и построить успешную карьеру.

Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя 

Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка 71% до 28 июня: 12 900 рублей вместо 44 900 рублей.

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Бухгалтер маркетплейса

Вы получите все необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца OZON, Wildberries или Яндекс.Маркет:

  • научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты;

  • разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами;

  • сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка 65% до 28 июня: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка 65% до 28 июня: 12 400 рублей вместо 35 200 рублей.

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Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка 70% до 28 июня: 7 300 рублей вместо 24 200 рублей.

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Главный бухгалтер на УСН

На курсе вы разберетесь в нюансах ведения учета на УСН, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка 74% до 28 июня: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

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Аналитик 1С

Вы научитесь анализировать рабочие процессы и визуализировать их для принятия решений собственником, создавать функциональные модели, работать с базами данных и конфигурациями 1С.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка 77% до 28 июня: 29 000 рублей вместо 129 900 рублей.

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Больше курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками в каталоге!

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Банки

Сбер открыл 42 офиса в новых регионах

Жители новых регионов смогут оформить основные финансовые продукты в мобильных офисах, а также на площадках партнеров в МФЦ и операторов связи.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пенсии

Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии: Госдума единогласно «за»

Депутаты вернут индексацию выплат работающим пенсионерам. Им также компенсируют недополученные с 2016 года средства.

Налоговые изменения 2025

Региональные аптеки могут закрыться из-за налоговых поправок

Обязанность по уплате НДС приведет к тому, что жизненно важные препараты постепенно пропадут из аптек. Предприниматели не смогут поднимать цены на лекарства, чтобы налог не превысил сумму фактического заработка.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталья Горячая
Регистрация и ликвидация бизнеса

⚡️Сократился срок регистрации при изменении участников в ООО

Государственная регистрация изменений состава участников в обществах с ограниченной ответственностью по нотариальным сделкам теперь занимает не более суток.

iSpring
Обучение для бухгалтеров

Тренды корпоративного обучения в 2024 году

Вслед за технологиями, образовательной сферой и экономикой логично развивается и меняется корпоративное обучение. Разработчики курсов активно используют нейросети, а HR-менеджеры все чаще учитывают личные предпочтения сотрудников к тому, что они хотели бы изучать. Собрали главные современные тенденции обучения персонала, о которых должны знать компании, которые хотят развивать сотрудников.

Тренды корпоративного обучения в 2024 году
Пенсии

Самозанятые Севера могут получить право на досрочную пенсию

Период работы в статусе самозанятого хотят учитывать в северном стаже для досрочного назначения пенсии. Пособия по беременности и уходу за ребенком могут увеличить на размер районного коэффициента.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
СберРешения
Налоговые проверки

Коммуникация с ФНС: общение с инспекторами без проверки и в рамках нее

Как мы советуем общаться с налоговыми органами (и когда можно не общаться); какие документы можно не направлять; как обжаловать решения налоговых органов.

Коммуникация с ФНС: общение с инспекторами без проверки и в рамках нее
Банки

Центробанк начнет регулировать BNPL-сервисы до конца 2024 года

Регулятор хочет сблизить понятие BNPL с классическим кредитом, чтобы клиенты понимали все условия предоставления такой рассрочки.

Наталья Горячая
Налоговые изменения 2025

Справедливость протекает: бизнесу не нравится, что голову сечь будут частично, а расстреливать только наполовину

Правительство и депутаты в один голос утверждали, что проект закона, направленного на совершенствование налогового законодательства, был написан на основе запроса самого бизнеса.

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Уведомление по ЕНП

❗ Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление и ПСФЛ

Сегодня – крайний срок сдачи уведомления по ЕНП, в которое надо включить страховые взносы за май и НДФЛ за период с 01.06 по 22.06.

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Общество

Субсидии на оплату ЖКУ теперь можно оформлять на Госуслугах

Чтобы владельцы жилья быстрее получали необходимые субсидии на оплату услуг ЖКХ, кабмин разрешил подавать заявления на портале Госуслуг.

КоАП РФ

За невступление в прямое владение акциями теперь штрафуют

В КоАП внесены изменения, касающиеся административной ответственности за неисполнение обязанностей по вступлению в прямое владение акциями.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
RG-Soft
Ведение бизнеса

О компании «RG-SOFT»

Официальный партнер фирмы 1С с 2003 года. Входим в ТОП-20 ведущих компаний по автоматизации бизнеса, внедрению и сопровождению программного обеспечения 1С в Москве и Московской области.

О компании «RG-SOFT»
Бесплатно с Право

Срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг: как правильно считать. Мини-курс

Разберем в мини-курсе, как правильно считать срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг и выясним, что на него влияет.

Срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг: как правильно считать. Мини-курс
Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

Кабмин передает государственное имущество резидентам ТОР

Предприниматели, которые выполнят инвестиционные обязательства, получат право выкупить госимущество без проведения торгов.

Лимиты по УСН

Лимиты по основным средствам на УСН хотят увеличить до 450 млн рублей

Чтобы у бизнеса был стимул вкладывать деньги в основные средства, Совет Федерации предлагает поднять порог для применения УСН еще выше.

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ПСН

Даже если патент получен в середине года, лимит для ПСН считают с начала года

Применять ПСН можно, пока доход не достигнет 60 млн рублей. При этом ИП на УСН+ПСН учитывают доход от обоих режимов налогообложения.

Налоги, взносы, пошлины

👔 С физлиц будут взыскивать налоговые долги через приставов, минуя суд. Мнение налогового юриста

Введут внесудебное взыскание налоговых долгов с физических лиц.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДФЛ

Плата за незаконное увольнение облагается НДФЛ. Но платить его придется самостоятельно

Если сотрудника незаконно уволили, по решению суда ему может быть выплачена компенсация за вынужденный прогул. Она облагается НДФЛ.

Интересные материалы

Бесплатно с Индивидуальный предприниматель

Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Государство продолжает политику поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая различные льготы и послабления. Разберем федеральные, региональные и отраслевые налоговые льготы, доступные ИП в 2024 году, а также возможности получения грантов, субсидий и льготных кредитов.

Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами