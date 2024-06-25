Как уволить сотрудника при истечении срока трудового договора во время больничного?

Если срок трудового договора работника истек во время больничного, необходимо уволить сотрудника в день истечения срока договора в стандартном порядке.

Иначе, если вы будете ждать выхода работника, условие о срочном характере договора утратит силу и потом вы уже не сможете произвести увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК (ч. 4 ст. 58 ТК). Исключение — если работница находится в отпуске по беременности и родам.

В остальных ситуациях оформляйте увольнение как обычно.

Не забудьте направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой (в случае ее ведения) или дать согласие направить ее по почте. Если трудовая книжка не ведется, направьте работнику по почте сведения о трудовой деятельности.