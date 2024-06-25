Региональные аптеки могут закрыться из-за налоговых поправок

Обязанность по уплате НДС приведет к тому, что жизненно важные препараты постепенно пропадут из аптек. Предприниматели не смогут поднимать цены на лекарства, чтобы налог не превысил сумму фактического заработка.

Саморегулируемая организация «Ассоциация независимых аптек» заявила о возможных проблемах с уплатой НДС на УСН.

Согласно законопроекту с налоговой реформой, с 2025 года малый и средний бизнес с оборотом от 60 млн рублей начнет платить НДС. Однако прибыль аптек сильно отличается от других коммерческих организаций, поскольку около 50% ассортимента приходится на лекарства из списка жизненно необходимых препаратов. Их стоимость устанавливает государство, а владельцы бизнеса не могут произвольно поднимать цены.

Новое требование об уплате НДС для небольших аптек с низкой рентабельностью будет невыполнимым. Об этом пишет РБК.

«Предлагаемые изменения по оплате НДС одни аптечные организации поставят на грань закрытия, другие — лишат возможности на развитие», — сказано в письме организации.

По итогам девяти месяцев 2023 года в стране работали 74,6 тыс. аптек, из которых 11,9 тыс. — включают в себя не больше трех точек продаж. Средний оборот одной аптеки в месяц составляет 2-3 млн рублей.

«При отсутствии возможности принимать к вычету входящий НДС аптечные организации фактически будут начислять НДС на всю сумму поставленного товара, в которую уже включен НДС производителя и оптовика», — пишет Ассоциация.

Владелец сети «Фармадок» Елена Микелова объяснила, что если у одного предпринимателя есть три аптеки, то лимит в 60 млн рублей для освобождения от НДС уже будет превышен.

Есть риск, что жизненно важные лекарства пропадут с полок. Предприниматели будут расширять ассортимент тех лекарств, на которые они смогут поднять цены, чтобы компенсировать налоговые затраты.