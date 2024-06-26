⚡️ Итоги дня: тарифы на ЖКХ вырастут на 10%, Московская область стала лидером по употреблению пива, а в Калифорнии выбрали самую страшную собаку

С 1 июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10%. Тарифы на капитальный ремонт и общедомовые расходы уже повышались с 1 января.

Москва и Московская область стали лидерами по объему потребления пива. По итогам прошлого года жители Московской области купили 56,2 млн декалитров (дал) пива. Продажи этого алкогольного напитка в столице составили 45,4 млн дал. Самым популярным сортом в стране является немецкий лагер.

Тюменское предприятие поставило крупную партию водки в Китай. Тюменская таможня оформила экспорт 33 840 бутылок водки от тюменского производителя алкоголя. Оптовая стоимость бутылки составила около 60 рублей.

В мае россияне взяли микрозаймы на рекордные 81,4 млрд рублей. Всего за месяц МФО заключили 6,34 млн договоров.

В России появилась новая схема мошенничества с кредитами. Злоумышленники убеждают жертву взять заем в любом крупном банке и переслать 60% от полученной суммы на счет инвестфирмы. В обмен мошенники обещают полностью погасить долги.

Хакеры взломали центр обработки данных Индонезии и потребовали в качестве выкупа 8 млн долларов. Атака нарушила работу больше 200 правительственных учреждений.

Xiaomi представила новую умную лампу с эффектом голубого неба. Она выглядит как окно в потолке. Светильник оснащен технологией прямого излучения света, что позволяет добиться равномерного светового потока и отсутствия эффекта темных зон.

Зарплаты айтишников выросли на 18%. В январе-мае 2024 работодатели предлагали IT-специалистам среднюю зарплату в 131 200 рублей.