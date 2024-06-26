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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: тарифы на ЖКХ вырастут на 10%, Московская область стала лидером по употреблению пива, а в Калифорнии выбрали самую страшную собаку

Подготовили обзор главных событий дня — 25 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • С 1 июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10%. Тарифы на капитальный ремонт и общедомовые расходы уже повышались с 1 января.

  • Москва и Московская область стали лидерами по объему потребления пива. По итогам прошлого года жители Московской области купили 56,2 млн декалитров (дал) пива. Продажи этого алкогольного напитка в столице составили 45,4 млн дал. Самым популярным сортом в стране является немецкий лагер.

  • Тюменское предприятие поставило крупную партию водки в Китай. Тюменская таможня оформила экспорт 33 840 бутылок водки от тюменского производителя алкоголя. Оптовая стоимость бутылки составила около 60 рублей.

  • В мае россияне взяли микрозаймы на рекордные 81,4 млрд рублей. Всего за месяц МФО заключили 6,34 млн договоров.

  • В России появилась новая схема мошенничества с кредитами. Злоумышленники убеждают жертву взять заем в любом крупном банке и переслать 60% от полученной суммы на счет инвестфирмы. В обмен мошенники обещают полностью погасить долги.

  • Хакеры взломали центр обработки данных Индонезии и потребовали в качестве выкупа 8 млн долларов. Атака нарушила работу больше 200 правительственных учреждений.

  • Xiaomi представила новую умную лампу с эффектом голубого неба. Она выглядит как окно в потолке. Светильник оснащен технологией прямого излучения света, что позволяет добиться равномерного светового потока и отсутствия эффекта темных зон.

  • Зарплаты айтишников выросли на 18%. В январе-мае 2024 работодатели предлагали IT-специалистам среднюю зарплату в 131 200 рублей.

  • В Калифорнии выбрали «самую уродливую собаку» 2024 года. Ею стал пекинес по кличке Дикая Штучка. Состязание самых уродливых собак проводится в Калифорнии с 1971 года.

Фото: EAST NEWS.

  • Алла Пугачева с большой долей вероятности не будет платить повышенный налог на замок в деревне Грязи. В 2022 году выяснилось, что у этого объекта нет адреса, а сам участок небольшой — всего гектар, а площадь здания составляет 2 300 кв. м.

  • На базе Октябрьского электровагоноремонтного завода в Санкт-Петербурге появится инновационный технопарк. В состав технопарка войдут пространства для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, образовательный и производственный кластеры.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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Подготовили обзор главных событий дня — 25 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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