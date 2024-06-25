Сбер открыл 42 офиса в новых регионах

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали работать первые партнерские и мобильные офисы Сбербанка.
«Это 26 офисов на площадках партнеров (МФЦ и операторов связи в ДНР), а также 16 мобильных офисов с установленными в них банкоматами в ДНР и ЛНР», — сказано на сайте банка.
Жители новых регионов смогут пользоваться основными продуктами Сбера: оформить кредитную или дебетовую карту, открыть вклад, взять кредит и установить мобильные приложения банка.
Полноформатные отделения по работе с розничными и корпоративными клиентами начнут работать в ближайшее время в Донецке и Луганске.
Сейчас с ДНР и ЛНР работает 45 банкоматов Сбера.
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