Сбер открыл 42 офиса в новых регионах

Жители новых регионов смогут оформить основные финансовые продукты в мобильных офисах, а также на площадках партнеров в МФЦ и операторов связи.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали работать первые партнерские и мобильные офисы Сбербанка.

«Это 26 офисов на площадках партнеров (МФЦ и операторов связи в ДНР), а также 16 мобильных офисов с установленными в них банкоматами в ДНР и ЛНР», — сказано на сайте банка.

Жители новых регионов смогут пользоваться основными продуктами Сбера: оформить кредитную или дебетовую карту, открыть вклад, взять кредит и установить мобильные приложения банка.

Полноформатные отделения по работе с розничными и корпоративными клиентами начнут работать в ближайшее время в Донецке и Луганске.

Сейчас с ДНР и ЛНР работает 45 банкоматов Сбера.