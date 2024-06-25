Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии: Госдума единогласно «за»

Депутаты вернут индексацию выплат работающим пенсионерам. Им также компенсируют недополученные с 2016 года средства.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам. Депутаты единогласно поддержали документ.

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что возобновление индексации коснется 7,87 млн человек.

С 2025 года пенсия будет индексироваться не один раз с 1 января, а дважды: с 1 февраля — на уровень инфляции и с 1 апреля на уровень роста заработной платы.

Недавно мы писали, что работающим пенсионерам компенсируют недополученные выплаты с 2016 года, когда индексацию приостановили. Все средства вернут, когда пенсионер перестанет работать.

26 июня одновременно пройдет второе и третье чтение законопроекта.