Уточнен порядок прохождения аттестации экскурсоводами и гидами-переводчиками

Владимир Путин подписал федеральный закон с изменениями в закон об основах туристской деятельности в РФ в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков.

Закон от 22.06.2024 № 143-ФЗ с 1 сентября 2024 года уточняет порядок прохождения аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, а также условия оказания ими своих услуг.

Оказание услуг экскурсовода (гида) и гида-переводчика допустимо со дня включения сведений об экскурсоводе (гиде) и гиде-переводчике в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков.

Экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики, сведений о которых нет реестре, вправе продолжать деятельность до 1 марта 2025 года. Аттестаты экскурсовода (гида), гида-переводчика, выданные органами госвласти субъектов РФ по правилам, действующим до 1 сентября 2024, действуют до окончания срока, на который они выданы.

Также поправили состав сведений в договоре о реализации турпродукта, которые туроператоры передают в единую информационную систему электронных путевок, а также сроки передачи.

Ранее мы писали, что закон ужесточил требования и контроль за гидами, инструкторами и проводниками.