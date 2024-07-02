Правительство представило обновленный нацпроект по туризму

По словам зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, это:

«Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения»/ «Пять морей и озеро Байкал»/ «Кадры для туризма»/ «Производство отечественной продукции для туристкой индустрии»/ «Туристическая привлекательность страны».

Он заверил, что будут сохранены зарекомендовавшие себя меры поддержки и расширен перечень приоритетов развития отрасли.

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется с 2021 года. По решению Владимира Путина он продлен до 2030 года.

Президент поставил задачи по увеличению доли туризма в ВВП до 5%, числа туристических поездок до 140 млн в год, а также по росту экспорта туруслуг.

«Сегодня сфера туризма в России демонстрирует системный рост по всем показателям. Увеличение числа туристических поездок за последние 2 года составило более 25% – это более 17 млн новых турпоездок. Также фиксируется рост въездного туризма – в 2023 году он составил более 1 миллиона человек», – отметил Чернышенко.

Увеличиваются также инвестиции, в том числе благодаря решению об обнулении НДС для гостиниц. Мера продлится до 2030 года.

Ранее мы писали, что в нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта.