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Экономика России

Правительство представило обновленный нацпроект по туризму

В структуру обновленного национального проекта «Туризм и гостеприимство» войдут 5 федеральных проектов

По словам зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, это:

  1. «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения»/

  2. «Пять морей и озеро Байкал»/

  3. «Кадры для туризма»/

  4. «Производство отечественной продукции для туристкой индустрии»/

  5. «Туристическая привлекательность страны».

Он заверил, что будут сохранены зарекомендовавшие себя меры поддержки и расширен перечень приоритетов развития отрасли.

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется с 2021 года. По решению Владимира Путина он продлен до 2030 года.

Президент поставил задачи по увеличению доли туризма в ВВП до 5%, числа туристических поездок до 140 млн в год, а также по росту экспорта туруслуг.

«Сегодня сфера туризма в России демонстрирует системный рост по всем показателям. Увеличение числа туристических поездок за последние 2 года составило более 25% – это более 17 млн новых турпоездок. Также фиксируется рост въездного туризма – в 2023 году он составил более 1 миллиона человек», – отметил Чернышенко.

Увеличиваются также инвестиции, в том числе благодаря решению об обнулении НДС для гостиниц. Мера продлится до 2030 года.

Ранее мы писали, что в нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта.

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Экономика России

Правительство представило обновленный нацпроект по туризму

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