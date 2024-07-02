Голикова: в нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта

Правительство планирует, что структура национального проекта «Кадры» будет включать четыре федеральных проекта.

Первый федеральный проект — направлен на эффективное трудоустройство выпускников образовательных организаций. Предусмотрено развитие целевого обучения и производственных практик, синхронизация классификаторов в сфере труда и образования, формирование более гибкой системы профстандартов.

Второй — трансформирует подходы к профессиональному развитию работающих. Он направлен на помощь желающим поменять работу или получить дополнительные навыки, пройти переподготовку и повышение квалификации.

Третий федпроект — обеспечит снижение продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте, уменьшение производственного травматизма и, как следствие, сокращение потерь рабочего времени. Предусматривает введение эффективных систем охраны труда, снижение влияния психофизиологических факторов на производственный травматизм.

Четвертый — вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, создание условий для развития предпринимательских компетенций и инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства.

Новый нацпроект «Кадры» стартует с 1 января 2025 года. По поручению Владимира Путина паспорт проекта должен быть сформирован до 1 сентября 2024 года.

«Также по поручению главы государства до конца 2024 года должен быть сформирован обновленный прогноз потребности экономики в кадрах. Его проект готовится не только по видам экономической деятельности, но и по профессионально-квалификационным группам. Это позволит более точно установить контрольные цифры приема в системе среднего специального и высшего образования, а также истинные кадровые запросы экономики, в том числе экономики регионов», – отметила Голикова.

Кроме того, составной частью нацпроекта «Кадры» будет прогноз кадровой потребности экономики на пятилетнюю перспективу с его ежегодной актуализацией.

По итогам обсуждения Голикова поручила Минтруду и Минпромторгу провести анализ целесообразности перезагрузки и модернизации системы переобучения и ее координации, используя опыт центров переподготовки на предприятиях.