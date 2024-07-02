За несдачу 3-НДФЛ оштрафуют

Если у вас есть обязанность сдать декларацию 3-НДФЛ за текущий год, это надо сделать до 30 апреля следующего года.

Ответственность за непредставление в установленный срок декларации 3-НДФЛ предусмотрена статьей 119 НК.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 20.05.2024 № 03-04-05/45535.

Штраф будет 5% неуплаченной в установленный срок суммы налога, подлежащей уплате на основании данной декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее сдачи, но не более 30% этой суммы и не менее 1 000 рублей.

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог, мы разбирали тут.