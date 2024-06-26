Цифровую валюту учитывают по ФСБУ 14/2022 и 5/2019

Установлен запрет на использование цифровой валюты (криптовалюты) на территории РФ в качестве средства платежа.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 26.04.2024 № 05-06-11/37970.

Выпуск и обращение цифровой валюты в РФ регулируются в соответствии с федеральными законами, которые до настоящего времени не приняты.

Порядок расчета рыночной стоимости цифровой валюты в законодательстве РФ не определен.

Что касается учета криптовалюты, то при принятии к бухучету объекта в качестве актива определенного вида надо ориентироваться на признаки, установленные нормативкой по бухучету.

Например, при признании актива в бухучете в качестве НМА надо ориентироваться на признаки из ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», при признании в качестве запасов – условиями из ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Кроме того, при анализе этих условий следует принимать во внимание положения законодательства РФ и соответствующих договоров, уточняет Минфин.

Таким образом, ведомство не дает четкого и однозначного разъяснения по учету цифровой валюты.

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