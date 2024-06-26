Отрицательное сальдо ЕНС взыщут с расчетного счета

Обязанность по уплате налога считается исполненной в день перечисления денег на ЕНС, если на тот момент на ЕНС учтена совокупная обязанность (начислен налог).

Причем у физлиц ЕНС единый – для личных налогов и бизнес-налогов в качестве ИП.

Как на ЕНС начисляют налоги по первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.

Если вовремя не уплатить налоги, возникнет отрицательное сальдо ЕНС, которое будут взыскивать, — предупреждает Минфин в письме от 17.05.2024 № 03-02-08/45043.

С организаций и ИП долги взыскивают с расчетного счета. Решение о взыскании и поручение размещают в реестре решений. Сумма взыскания = отрицательное сальдо ЕНС.

Налоговые долги с физлиц взыскивают через суд. Об этом мы рассказывали тут. Но скоро и с физлиц будут взыскивать задолженность без суда. Готовы поправки в НК.

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