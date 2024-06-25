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Налоги, взносы, пошлины

С физлиц будут взыскивать налоговые долги через приставов, минуя суд

Введут внесудебное взыскание налоговых долгов с физических лиц.

Законопроект с поправками в НК опубликован на федеральном портале.

Сначала человек получает налоговое требование об уплате задолженности. Если он его проигнорирует, через 6 месяцев налоговики принимают решение о взыскании задолженности (если она более 10 тыс. рублей).

Если долг менее 10 000 руб., на принятие решения о взыскании у налоговиков будет 3 года.

Решение направят либо через личный кабинет, либо через Госуслуги. И только если эти способы невозможны, тогда будут направлять почтой.

Чтобы взыскать долг за счет имущества физлица, налоговики направят приставам постановление о взыскании.

Вместе с тем у человека будет возможность направить свои возражения в отношении налогового уведомления или решения о привлечении к ответственности.

Поправки призваны сократить нагрузку на суды за счет упразднения необходимости вынесения судебного приказа при взыскании налоговых долгов, говорится в пояснительной записке к проекту.

Комментарии

1
  • Ирина

    Введут внесудебное взыскание налоговых долгов с физических лиц.

    А зачем нам вообще суды? Похоже, это уже совершенно лишняя инстанция.

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