Курсовая разница не идет в доходы при УСН

В составе доходов при УСН учитывают доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав по статье 249 НК, а также внереализационные доходы по статье 250 НК.

Во внереализационные доходы входит положительная курсовая разница.

Она возникает при дооценке имущества в виде валютных ценностей и требований в валюте. Или при уценке обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Но при УСН переоценка имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств) в валюте, в том числе по валютным счетам в банках, в связи с изменением курса валют не производится. Доходы от такой переоценки при УСН не определяются и не учитываются.

Таким образом, при расчете налога по УСН доходы в виде положительной курсовой разницы в составе доходов не учитывают.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 31.05.2024 № 03-15-05/50540.

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