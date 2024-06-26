Бюджет получил от налога на богатых больше 57 млрд рублей

До конца года власти планируют собрать 176 млрд рублей с обеспеченных россиян, которые платят НДФЛ по ставке 15%.

С января по май 2024 года федеральный бюджет получил свыше 57 млрд рублей от НДФЛ, который заплатили обеспеченные россияне по ставке 15%. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2023 года. Тогда бюджет получил 36,5 млрд.

Бюджетные поступления выросли в связи с ускоренным ростом зарплат, премий и дивидендных выплат. По итогам первого квартала реальные зарплаты россиян выросли на 11%. До конца года власти планируют по этой статье доходов получить 176 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФНС.

«В прошлом году поступления по НДФЛ в федеральную казну составили чуть менее 160 млрд рублей, то есть план этого года предполагает увеличение всего на 10%. С учетом динамики доходов, скорее всего, он будет перевыполнен», — сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Сейчас 15% НДФЛ платят с доходов больше 5 млн рублей в год. В федеральный бюджет поступает 2% собранной суммы, а остальные 13% распределяются в региональные.

Госдума в первом чтении приняла законопроект с поправками в НК, по которым с 1 января 2025 года в стране будет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ:

с доходов до 2,4 млн рублей — ставка налога составит 13%;

от 2,4 до 5 млн — 15%;

от 5 до 20 млн — 18%;

от 20 до 50 млн — 20%;

свыше 50 млн — 22%.

Прогрессия не коснется выплат участникам СВО, а семьям с детьми власти частично вернут уплаченный налог: в итоге для них ставка НДФЛ снизится до 6%.