Налоговые льготы на внутренние авиаперевозки продлят до 2028 года

Нулевая ставка НДС продолжит действовать на перевозки через аэропорты Дальнего Востока, Крыма и Севастополя, а через Московский авиационный узел — 10%.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года.

Еще три года будет действовать нулевая ставка НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя.

«Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года. Для их продления потребуется внести изменения в Налоговый кодекс», — сказано на сайте правительства.

На перевозки через аэропорты Московского авиационного узла ставка НДС составит 10%.